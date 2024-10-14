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19:03, 14 октября 2024Россия

Вернувшийся с СВО россиянин разгромил автобус и попал на видео

В Архангельске участник СВО разгромил автобус

Кадр: Telegram-канал Baza

В Архангельске вернувшийся со специальной военной операции мужчина разгромил автобус и попал на видео. Ролик опубликовало издание Baza в Telegram.

На кадрах, снятых через разбитое стекло, россиянин держит спутницу рукой и озирается по сторонам. По словам очевидцев, он «прикрывал» свою девушку.

По предварительным данным, мужчина вернулся из зоны боевых действий 25 сентября. Издание сообщает, что так могло проявиться посттравматическое расстройство (ПТСР), полученное мужчиной на СВО. По другой версии, он мог употребить запрещенные вещества, после чего потерял связь с реальностью.

Ранее в Дагестане другой боец СВО с ПТСР не выжил после задержания и общения с местными правоохранителями. В отделе полиции мужчину пытали шокером и били. Перед задержанием боец вышел на улицу, отдавал приказы, разговаривал сам с собой и твердил, что не сдастся в плен.

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      Алан Босиков
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