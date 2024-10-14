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16:47, 14 октября 2024Забота о себе

Врач опровергла один из самых популярных мифов о меде

Гастроэнтеролог Губанова: мед не является альтернативой сахару при похудении

Фото: Arwin Neil Baichoo / Unsplash

Мед не является полезной альтернативой сахару при похудении, считает гастроэнтеролог, терапевт Ирина Губанова. Популярный миф об этом продукте она опровергла в беседе с изданием «Медздрав. Инфо».

Врач назвала ошибочным распространенное мнение о том, что можно сбросить вес, если заменить сахар на мед. Она призвала не забывать, что этот продукт хоть и натуральный, но высококалорийный. Мед содержит большое количество углеводов: на 21 грамм меда приходится 64 килокалории и около 17 граммов сахара.

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Губанова предупредила, что регулярное употребление меда, наоборот, приводит к избыточному весу. Также злоупотребление этим продуктом может спровоцировать заболевания сердечно-сосудистой системы и неалкогольную жировую болезнь печени.

Кроме того, у меда, по словам гастроэнтеролога, высокий гликемический индекс, что провоцирует резкое повышение уровня глюкозы в крови. В результате после его употребления чувство голода усиливается, из-за чего человек начинает переедать, заключила она.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что детям до года мед противопоказан, потому что он может привести к ботулизму. Также специалист отметил, что мед — это очень аллергенный и богатый сахарами продукт.

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      Наталья Обрядина
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