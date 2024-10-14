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07:46, 14 октября 2024Бывший СССР

Российские военные впервые используют трофейную технику НАТО на поле боя

ВС РФ впервые используют трофейную машину М88А2 Hercules ВСУ на поле боя

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

На вооружение Вооруженных сил (ВС) России готова встать первая трофейная бронированная эвакуационная машина М88А2 Hercules, произведенная в США. Об этом сообщил ТАСС командир эвакуационной роты группировки войск «Центр» лейтенант Роман Русин.

Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили технику НАТО в районе населенного пункта Сергеевка на авдеевском направлении. По его словам, эвакуация М88А2 Hercules проходила с помощью бронированной эвакуационной машины БРЭМ-1. «Средствами нашего батальона мы его восстановили», — рассказал собеседник агентства, добавив, что все испытания проведены.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в освобожденном Угледаре российским штурмовикам досталась трофейная западная техника. В частности, российские военные добыли брошенные ВСУ оружие и боеприпасы, включая польские бесшумные минометы, турецкие и американские автоматические гранатометы и стрелковое вооружение.

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      Марина Совина
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