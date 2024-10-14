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07:04, 14 октября 2024Экономика

Завершился второй этап выкупа заблокированных российских активов

Нерезиденты выкупили заблокированные активы на 2,54 миллиарда рублей

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

В ходе второго этапа обмена заблокированными российскими активами нерезиденты выкупили ценные бумаги на 2,54 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Инвестиционная палата», организатор обмена.

Отмечается, что некоторые заявки не были оплачены в срок, в связи с чем были отклонены. В ходе первого этапа обмена, который прошел в августе 2024 года, были выкуплены бумаги на 8,1 миллиарда рублей. Сейчас организатор торгов изучает возможность проведения третьего этапа выкупа ценных бумаг.

«Его проведение потребует внесения в существующую процедуру изменений, которые учитывали бы инфраструктурные ограничения, наложенные на НРД (Национальный расчетный депозитарий — прим. "Ленты.ру"), а также получения нового разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России», — сообщили в «Инвестиционной палате».

Ранее замглавы Министерства финансов Иван Чебесков заявил, что западные инвесторы заинтересованы в повторном обмене активами. Он положительно оценил итоги первого этапа обмена замороженными активами, так как у нерезидентов все же получилось продать около четверти бумаг, предъявленных к выкупу.

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      Артём Верейкин
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