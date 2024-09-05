В России заявили о заинтересованности иностранцев в обмене активами

Замглавы Минфина Чебесков: западные инвесторы заинтересованы в обмене активами

Западные инвесторы заинтересованы в повторном обмене активами. Об этом в кулуарах форума АКРА «Цифровые финансы: новая экономическая реальность» заявил замглавы Минфина РФ Иван Чебесков, его слова приводит РИА Новости.

Представитель ведомства положительно оценил итоги первого этапа обмена замороженными активами. Нерезидентам удалось продать около четверти бумаг, предъявленных к выкупу, на 8,1 миллиарда рублей, отметил Чебесков. Однако действия иностранных регуляторов отпугивают инвесторов, поэтому итоговый результат оказался хуже, чем ожидалось.

«На начальном этапе был огромный интерес со стороны западных инвесторов, потом, когда им начинали говорить, что нельзя участвовать, многие из них стали переживать больше. Но мы продлили обмен, потому что видим этот интерес и видим, что ограничения, введенные на Московскую биржу, заставляют иностранцев решать, можно ли попробовать провести такой обмен или войти в совсем долгоиграющую историю с санкциями на Мосбиржу», — пояснил замглавы Минфина.

Клиентам большинства крупнейших российских брокеров и управляющих компаний удалось продать в среднем от 20 до 40 процентов предъявленных к выкупу заблокированных активов, а некоторые инвесторы с небольшими портфелями смогли полностью избавиться от замороженных бумаг. Поэтому Минфин решил продлить срок операций до середины октября.

«У нас логика очень простая, не политическая, у нас логика такая, что мы хотим помочь нашим гражданам в первую очередь, но одновременно мы и другим инвесторам помогаем, то есть западные инвесторы нам говорят спасибо за то, что мы даем им возможность, а их регуляторы их зажимают», — отметил Чебесков.