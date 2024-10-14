Жителям Подмосковья пообещали ледяной дождь

МЧС предупредило жителей Подмосковья о ледяном дожде и гололедице

В понедельник, 14 октября, в Московской области местами ожидается ледяной дождь и гололедица, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Со ссылкой на синоптиков в службе заявили, что в связи с прохождением атмосферного фронта непогода ожидается с 11:00 до 21:00.

При мокром снеге жителям посоветовали быть осторожными на улице, а также обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач и при обнаружении обрыва звонить в экстренные службы. Водителям рекомендовали соблюдать правила маневрирования на дорогах.

При гололедице рекомендуется передвигаться осторожно, не торопясь, наступать на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям посоветовали использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Водителям необхоимо быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, напомнили в МЧС.

В понедельник, 14 октября, в Москве выпал первый в 2024 году снег. Об осадках сообщила метеостанция аэропорта Внуково в 11:00. Затем стало известно о снеге на метеостанциях на Балчуге.