Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:04, 14 октября 2024Экономика

Жителям Подмосковья пообещали ледяной дождь

МЧС предупредило жителей Подмосковья о ледяном дожде и гололедице

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В понедельник, 14 октября, в Московской области местами ожидается ледяной дождь и гололедица, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Со ссылкой на синоптиков в службе заявили, что в связи с прохождением атмосферного фронта непогода ожидается с 11:00 до 21:00.

При мокром снеге жителям посоветовали быть осторожными на улице, а также обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач и при обнаружении обрыва звонить в экстренные службы. Водителям рекомендовали соблюдать правила маневрирования на дорогах.

Материалы по теме:
Добыча нефти и газа вредит планете. Когда человечество откажется от них?
Добыча нефти и газа вредит планете.Когда человечество откажется от них?
25 апреля 2024
Изменения климата влияют на самочувствие людей по всему миру. О каких опасностях для здоровья предупреждают ученые?
Изменения климата влияют на самочувствие людей по всему миру.О каких опасностях для здоровья предупреждают ученые?
1 апреля 2024

При гололедице рекомендуется передвигаться осторожно, не торопясь, наступать на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям посоветовали использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Водителям необхоимо быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, напомнили в МЧС.

В понедельник, 14 октября, в Москве выпал первый в 2024 году снег. Об осадках сообщила метеостанция аэропорта Внуково в 11:00. Затем стало известно о снеге на метеостанциях на Балчуге.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      «Прямиком из США». В Курской области уничтожили экипаж БМП из иностранных бойцов. Что об этом известно?

      Состояние Джастина Бибера ухудшилось на фоне скандала вокруг P.Diddy

      Финансовую устойчивость России оценили

      Президент Ассамблеи в Женеве жестко прервала протест представителя Украины

      На Украине сообщили о падении доверия граждан к Зеленскому

      Москвичам пообещали бабье лето

      Медиалига дисквалифицировала блогера Литвина за нападение на болельщика во время матча

      Французская компания запустит 1500 спутников на околоземную орбиту

      Оксана Самойлова нарядила козу в одежду люксового бренда почти за 100 тысяч рублей

      В России отреагировали на доказательства присутствия солдат США в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше