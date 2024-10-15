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16:39, 15 октября 2024Культура

Анджелина Джоли порадовалась неудачам Брэда Питта

In Touch Weekly: Анджелина Джоли рада провалу фильма с Брэдом Питтом

Фото: Yara Nardi / Reuters

Американская актриса Анджелина Джоли радуется неудачам бывшего мужа, актера Брэда Питта. Об этом пишет In Touch Weekly со ссылкой на источник.

Отмечается, что картина с участием Брэда Питта и Джорджа Клуни «Одинокие волки» была внезапно снята с экранов кинотеатров и попала в потоковое вещание. «Джордж и Брэд оказались в невыгодном положении из-за решения Apple резко сократить время показа фильма в кинотеатрах», — сказал собеседник портала, отметив, что артистка счастлива из-за сложившейся ситуации, так как в этом сезоне она активно поддерживает стриминговый сервис Netflix.

Источник также добавил, что актриса «страстно ненавидит Брэда» и ей «никогда не нравилась его дружба с Джорджем».

Ранее сообщалось, что Брэд Питт и его возлюбленная Инес де Рамон планируют завести ребенка, а только потом заняться вопросом вступления в брак.

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      Варвара Кошечкина
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