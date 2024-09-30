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14:29, 30 сентября 2024Культура

Стало известно о планах Брэда Питта завести ребенка с новой возлюбленной

In Touch Weekly: Брэд Питт и Инес де Рамон планируют завести ребенка до брака

Фото: Rocco Spaziani / Globallookpress.com

Американский актер Брэд Питт и его возлюбленная Инес де Рамон планируют завести ребенка, а только потом заняться вопросом вступления в брак. Об этом пишет In Touch Weekly со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, пара настроена на то, чтобы пожениться в будущем, но рождение ребенка является для них гораздо более важным приоритетом. «Чем раньше, тем лучше. Они держат руки и ноги скрещенными, надеясь, что скоро у них появятся хорошие новости, которыми они смогут поделиться», — сказал инсайдер, отметив, что если все не произойдет естественным путем, то артист с возлюбленной могут прибегнуть к процедуре ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение).

Источник также отметил, что Питт «не испытывает угрызений совести» по поводу того, что станет отцом в 60 лет. «Во-первых, его здоровье в отличной форме, и энергии у него столько же, сколько было когда-либо. Он действительно чувствует себя на десятилетия моложе своего возраста», — добавил он.

Ранее актриса Анджелина Джоли отозвала иск о насильственных действиях Брэда Питта по отношению к их детям. Известно, что расследования инцидента шли с 2016 года. Сам актер категорически отрицал обвинения.

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      Варвара Кошечкина
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