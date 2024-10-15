Депутаты захотели объединить два подмосковных города

Совет депутатов Люберец захотел объединить город с Дзержинским

Совет депутатов подмосковного города Люберцы решил объединиться с Дзержинским. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте городской администрации.

«Согласиться на объединение городского округа Дзержинский Московской области и городского округа Люберцы Московской области», — говорится в сообщении.

Данное решение, говорится в документе, выносилось после результатов публичных слушаний по вопросу объединения городских округов. Совет депутатов выразил мнение населения Люберец, добавили парламентарии.

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