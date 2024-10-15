Фигуристка Медведева назвала кринжем сумку Hermès Birkin из своей коллекции

Фигуристка Евгения Медведева назвала кринжем люксовую сумку Hermès Birkin

Российская фигуристка Евгения Медведева назвала кринжем сумку люксового бренда Hermès Birkin из своей коллекции. Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале «Шмот. Звездный гардероб».

Ведущая шоу Алина Шкарупа обратила внимание на оранжевую сумку в гардеробе Медведевой, украшенную множеством декоративных деталей в виде платка, цепей и подвесок. 24-летняя спортсменка рассказала, что купила изделие три года назад. «Думала возьму в таком цвете, чтобы издалека было видно, что это Hermès Birkin. Ношу ли я ее? Нет. Я купила ее, поставила и поняла, что она вся такая ровненькая и чистенькая. Потом смотрю на нее и думаю: "ну, кринж"» — призналась она.

Впоследствии Медведева приняла решение немного поработать над внешним видом аксессуара. «Я подумала, что мне нужно ее в стену покидать или ногами отпинать. В итоге она замялась, согнулась под собственным весом, и я решила ее обвесить. Уже как бы не совсем "кринж"», — отметила знаменитость.

В августе Евгения Медведева сходила на шопинг в магазин к блогеру Никите Ефремову и похвасталась люксовыми покупками на полмиллиона рублей.