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18:44, 15 октября 2024Ценности

Фигуристка Медведева назвала кринжем сумку Hermès Birkin из своей коллекции

Фигуристка Евгения Медведева назвала кринжем люксовую сумку Hermès Birkin

Кадр: ШМОТ | Звездный гардероб / YouTube

Российская фигуристка Евгения Медведева назвала кринжем сумку люксового бренда Hermès Birkin из своей коллекции. Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале «Шмот. Звездный гардероб».

Ведущая шоу Алина Шкарупа обратила внимание на оранжевую сумку в гардеробе Медведевой, украшенную множеством декоративных деталей в виде платка, цепей и подвесок. 24-летняя спортсменка рассказала, что купила изделие три года назад. «Думала возьму в таком цвете, чтобы издалека было видно, что это Hermès Birkin. Ношу ли я ее? Нет. Я купила ее, поставила и поняла, что она вся такая ровненькая и чистенькая. Потом смотрю на нее и думаю: "ну, кринж"» — призналась она.

Впоследствии Медведева приняла решение немного поработать над внешним видом аксессуара. «Я подумала, что мне нужно ее в стену покидать или ногами отпинать. В итоге она замялась, согнулась под собственным весом, и я решила ее обвесить. Уже как бы не совсем "кринж"», — отметила знаменитость.

В августе Евгения Медведева сходила на шопинг в магазин к блогеру Никите Ефремову и похвасталась люксовыми покупками на полмиллиона рублей.

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      Карина Черных
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