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15:20, 15 октября 2024Ценности

Фитнес-тренер моделей Victoria's Secret раскрыла секрет их стройности

Тренер Руп: модели Victoria's Secret занимаются фитнесом по пять минут в день

Фото: Mike Segar / Reuters

Фитнес-тренер Меган Руп, работая с моделями марки Victoria's Secret, раскрыла секрет их стройности. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

Бывшая танцовщица рассказала, что с 20 лет почти каждый день находилась в стрессе. По ее словам, она была истощена чрезмерными тренировками, диетами и перееданием. «К счастью, я начала прислушиваться к своему телу. Я начала больше заниматься с низкой нагрузкой и делать меньше кардио. Это кажется нелогичным, но сейчас я тренируюсь меньше, чем когда-либо, и я никогда не чувствовала себя лучше как физически, так и морально», — призналась она и уточнила, что ее тренировки длятся по пять минут.

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В первую очередь, по рекомендациям Руп, необходимо разработать мышцы рук, груди и плеч. Так, нужно прижать локти к телу, развернув ладони вверх, а затем вытянуть руки в стороны, развернуть ладони и потянуть их назад. Повторить данное упражнение следует 24 раза. После этого спортсменка предлагает проработать мышцы ягодиц, выполнив выпады по 12 раз на каждую ногу.

Затем собеседница портала указала на классическую планку и вариант с подтягиванием колена, которые необходимо сделать по восемь раз. Вдобавок можно выполнить упражнение, в котором нужно встать на руки и колени и поочередно вытягивать правую ногу назад, а левую руку вперед, сгибая при этом правое колено к груди и подтягивая левый локоть к правому колену.

Завершить тренировку рекомендуется скручиваниями. «Лежа на спине, поднимите ноги и согните их в коленях под углом 90 градусов. Заведите руки за голову, поднимите корпус и коснитесь правой ногой пола и поднимите ее обратно на высоту бедра. Повторите 12 раз, а затем сделайте то же самое на другую сторону», — заключила спортсменка.

Ранее фитнес-тренер Сэнди Брокман раскрыла секрет идеальной фигуры дочери бывшего президента США Дональда Трампа Иванки Трамп.

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      Мария Винар
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