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08:57, 15 октября 2024Мир

Харрис обвинила Трампа в неуравновешенности и желании захватить власть

Харрис назвала Трампа неуравновешенным и обвинила в желании захватить власть

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Вице-президент и кандидат на пост главы государства США от Демократической партии Камала Харрис назвала оппонента от республиканцев Дональда Трампа неуравновешенным и обвинила его в желании захватить власть. Об этом сообщает The New York Times.

На предвыборном митинге в Эри в штате Пенсильвания вице-президент продемонстрировала клип с отрывками речей Трампа. «Харрис не стеснялась в выражениях, изображая своего оппонента-республиканца как авторитарного политика, одержимого собственной властью», — говорится в материале.

Как отмечает издание, Харрис напомнила «глумящейся» толпе, что Трамп считает любого, кто его не поддерживает или не подчиняется его воле, врагом США. «После всех этих лет мы знаем, кто такой Дональд Трамп. Он тот, кто не остановится ни перед чем, чтобы захватить власть», — заявила она.

Кандидат от демократов также обратила внимание на агрессивную риторику Трампа и его непредсказуемое поведение, описав, как он нападает на чиновников, которые не приносят ему дополнительных голосов на выборах, на судей, с решениями которых он не согласен, и на журналистов, чье освещение событий ему не нравится. «Это одна из причин, по которой я так твердо верю, что второй срок Трампа будет огромным риском для Америки и опасным. Дональд Трамп становится все более нестабильным и неуравновешенным», — заключила политик.

Ранее Харрис уличила Трампа в нежелании опубликовать полный отчет о своем здоровье. Она предположила, что это может говорить о страхе бывшего президента показаться слабым и ментально нестабильным.

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      Дарья Балацкая
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