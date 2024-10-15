В кинопарке «Москино» пройдут джазовые выходные

Джазовые выходные пройдут в кинопарке «Москино» 19 и 20 октября

В субботу, 19 октября, в декорации «Театр Гонзаги» свой джазовый концерт для фортепиано представит музыкант Владимир Рублев.

В воскресенье, 20 октября, днем гости услышат певицу Марию Финогенову, увидят виртуозное выступление джаз-банда. Вечером публику порадует квартет виолончелистов.

В парке сказок в субботу и воскресенье пройдет специальная анимационная программа для детей в музыкальном стиле. На центральной площади кинопарка выступят музыкальные группы, артисты и танцоры-степисты. Гости смогут попасть в тематические фотозоны, заказать свой портрет у шаржистов, послушать уличных барабанщиков и игру на уличном пианино, увидеть трюки и акробатические номера ходулистов.

Кроме того, они поиграют в «Мафию», создадут импровизации по нотам с помощью музыкальных педагогов, посетят мастер-классы по танцам прошлого века, гриму и выставку ретроавтомобилей.

На парковке у Музея техники Вадима Задорожного посетителей ждет уличная экспозиция «За лентой» — впечатляющая интерактивная фотовыставка из зоны специальной военной операции. Здесь можно увидеть бронетехнику десанта, пехоты и машин поддержки: БМД-1, БТР-60, БТР-70, Урал-375, ГАЗ-66, БТР-60 и других моделей. Тут же будет представлена инфографика, отражающая роль служб столичного комплекса городского хозяйства в строительстве укрепрайонов и защитных сооружений.

В «Городском дворике» посетителей кинопарка ждут выступления уличных джазовых музыкантов. В декорации «Питерский бар» организуют постановочную съемку эпизода кинофильма «Д’Артаньян и три мушкетера».

В декорации «Ковбойский городок» пройдет постановочная съемка эпизода картины «Человек с бульвара Капуцинов», фотосессия в стиле вестерна и выступление уличных музыкантов. К услугам посетителей весь ковбойский реквизит и рамка с надписью «Разыскивается».

На площадке «Москва 1940-х» устроят фотосессию с музыкальным сопровождением. С помощью специальных фильтров участники смогут получить ретроснимки. С перевоплощением поможет костюмваген — специальный костюмерный комплекс на колесах.

Кинотеатр «Москино кинопарк» предложит интересные новинки. Юных зрителей ждут «Малышарики. День рождения», «Ежик в тумане», «Сказка сказок», а также «Василиса и хранители времени».

Кинопарк «Москино» — часть проекта Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект Московского кинокластера. На данный момент завершен первый этап его развития — в кинопарке построено 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры. Среди них декорации «Центр Москвы», «Москва 1940-х», «Витебский вокзал», «Аэропорт Юрово», «Соборная площадь Москвы», «Глухая деревня», «Партизанская деревня», «Уездный город», «Ковбойский городок», «Питерский бар» и другие площадки.