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19:18, 15 октября 2024Моя страна

Необычная пара медведей попала в фотоловушку в российском регионе

Фото: Telegram-канал «Охотнадзор 47»

Фотоловушка запечатлела необычную пару взрослых медведей под Бокситогорском. Об этом сообщает местный портал Online47.

В фотоловушку попали двое взрослых животных, которые в течение всего сентября приходили вместе на кормушку в российском регионе. Известно, что медведи, как правило, ведут одиночный образ жизни. Исключение составляют случаи, когда те сбиваются в большие семейные группы из матерей и детенышей, или же во время брачного сезона.

«Как много вопросов, так мало ответов», — отметили эксперты из Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

В сентябре в Жигулевском заповеднике в Самарской области фотоловушка сняла потасовку кабанов. На размещенных кадрах было видно, что животные пришли на место подкормки и принялись есть соль. Однако один из диких кабанов не захотел делиться лакомством с другими и устроил драку.

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      Карина Черных
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