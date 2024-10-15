Необычная пара медведей попала в фотоловушку в российском регионе

Фотоловушка запечатлела необычную пару взрослых медведей под Бокситогорском. Об этом сообщает местный портал Online47.

В фотоловушку попали двое взрослых животных, которые в течение всего сентября приходили вместе на кормушку в российском регионе. Известно, что медведи, как правило, ведут одиночный образ жизни. Исключение составляют случаи, когда те сбиваются в большие семейные группы из матерей и детенышей, или же во время брачного сезона.

«Как много вопросов, так мало ответов», — отметили эксперты из Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

В сентябре в Жигулевском заповеднике в Самарской области фотоловушка сняла потасовку кабанов. На размещенных кадрах было видно, что животные пришли на место подкормки и принялись есть соль. Однако один из диких кабанов не захотел делиться лакомством с другими и устроил драку.