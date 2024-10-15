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13:28, 15 октября 2024Бывший СССР

Подполье заявило о возможной переброске САУ в Польше к границе с Белоруссией

Подпольщик Лебедев: в Польше перемещают САУ к границе с Белоруссией

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Польше перемещают самоходные артиллерийские установки (САУ), предположительно, к границе с Белоруссией. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его данным, колонна с техникой двигалась от военной базы в Жешуве в сторону Люблина. Лебедев объяснил, что если бы это вооружение хотели направить Украине, то его везли бы к восточной границе Польши.

«Но направление движения на север показывает, что, возможно, идет на границу с Белоруссией», — сказал подпольщик. Колонну заметили в районе города Ниско, в котором расположена база подготовки сухопутных войск НАТО, добавил он.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск призвал сделать неприступным забор на границе с Белоруссией. По его словам, это нужно сделать для сдерживания нелегальной миграции. Он уточнил, что забор постоянно укрепляют в последние месяцы.

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      Кристина Есикова
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