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12:16, 15 октября 2024Экономика

Подсчитан процент выгоревших на работе россиян

Tiburon Research: выгорания на работе не смог избежать 61 процент россиян

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Больше 70 процентов россиян признались, что работа приносит им удовольствие. Это показало исследование, проведенное экспертами Tiburon Research. Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Отвечая на вопрос о том, что они ценят больше всего в их нынешней работе, 37 процентов назвали близкий по духу коллектив, 33 процента — поддержку коллег, командную работу и достойную заработную плату, 32 процента — открытое общение с начальством и 31 процент отличные условия труда.

Однако 26 процентов пожаловались на то, что их не устраивает нынешний размер заработной платы. Кроме того, 21 процент недовольны тем, что им приходится выполнять не свои обязанности, а 20 процентов сетуют на отсутствие перспектив карьерного роста.

Что касается баланса между работой и личной жизнью, то его смогли достичь лишь 20 процентов работающих россиян. По мнению большинства опрошенных (64 процента), их продуктивность не зависит от того, трудятся они удаленно или в офисе.

Что касается профессионального выгорания, то его не смог избежать 61 процент россиян: у 43 процентов такое происходило в прошлом, а 18 процентов испытывают его в настоящее время.

Опросы показывают, что в России подрабатывают почти 30 процентов. Из них 25 процентов совмещают дополнительную работу с основной. Также есть данные, что 34 процента россиян собираются обзавестись дополнительным заработком.

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      Кирилл Луцюк
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