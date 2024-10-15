Приговор украинскому активисту за призывы калечить пленных россиян вступил в силу

Приговор украинцу Друзенко за призывы калечить пленных россиян вступил в силу

Решение Басманного суда по приговору украинскому активисту, командиру добровольческого мобильного госпиталя Геннадию Друзенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), вступило в силу. Его заочно осудили на 5,5 года тюремного заключения за призывы калечить попавших в плен военных ВС России, обжаловать приговор он не стал, передает ТАСС со ссвлкой на суд первой инстанции.

«Приговор обжалован не был в установленный законом срок, поэтому решение суда вступило в силу», — подтвердил собеседник агентства.

Друзенко основал первый добровольческий мобильный госпиталь имени Н. Пирогова, призванный оказывать медпомощь бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Выступая в эфире украинского телеканала, он призывал военных к насилию в отношении пленных россиян. Позже он извинился, добавив, что высказал подобное предложение на эмоциях.

По решению Басманного суда, Друзенко вменяют преступление по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в сети интернет). В июле прошлого года МВД России объявило его в розыск.