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16:12, 15 октября 2024Моя страна

Раскрыты самые странные заблуждения россиян об экзотических животных

«Купибилет»: 28 процентов россиян уверены, что верблюды хранят воду в горбах

Фото: Daniela Castro / Unsplash

Аналитики сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет» провели опрос, в ходе которого раскрыли самые странные заблуждения россиян об экзотических животных. Результаты исследования попали в распоряжение «Ленты.ру».

Так, специалисты выяснили, что соотечественники (28 процентов) убеждены в том, что верблюды хранят воду в горбах. На самом деле в них накапливается жир, который используется в качестве источника энергии. Еще четверть граждан (25 процентов) уверены, что все медведи впадают в спячку зимой, хотя в реальности укладываются спать только бурые, полярные активны круглый год.

«Еще в 20 процентах случаев респонденты верят в то, что все пингвины живут только в холодных местах, но в мире есть виды этих пернатых, которые обитают только в тропиках — например, на Гавайях», — говорится в сообщении.

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Также 19 процентов россиян считают, что фламинго всегда розовые, но это тоже не совсем так. Они рождаются серыми, а цвет появляется из-за рациона птиц, состоящего в основном из ракообразных.

«Опрошенные нередко думают (18 процентов), что совы могут вращать голову на 360 градусов, хотя фактически только на 270, — добавили эксперты. — В 15 процентах случаев россияне разделяют мнение, что черепахи медленно передвигаются, хотя существуют особи, которые могут быстро бегать и плавать».

Более того, 14 процентов респондентов полагают, что капибары размером с морских свинок. Однако это тоже миф: на самом деле капибары — самые крупные грызуны в мире, их размер сравним с габаритами большой собаки.

Ранее российский певец Дима Билан захотел помочь с поисками истощенного леопарда, замеченного несколько дней назад в Приморском крае. Артист и его команда оперативно отправили специалистам Минприроды и «Земли леопарда» новейший квадрокоптер, чтобы облегчить им поиски дальневосточного хищника.

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      Фариза Бацазова
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