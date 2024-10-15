Раскрыты возможные последствия ссоры с Сальмой Хайек для Николь Кидман

Radar Online: Николь Кидман может потерять контракт из-за ссоры на модном показе

Актриса Николь Кидман может потерять крупный контракт из-за ссоры с коллегой Сальмой Хайек на показе бренда Balenciaga в рамках Недели моды в Париже. Об этом пишет Radar Online.

Отмечается, что мужем Хайек является миллиардер Франсуа-Анри Пино, который занимает пост генерального директора Kering. Компания владеет такими брендами, как Gucci и Balenciaga, в прошлом году Кидман стала амбассадором последнего.

Пользователи соцсетей предположили, что из-за конфликтной ситуации между артистками контракт звезды «Большой маленькой лжи» с Balenciaga оказался под угрозой.

Ранее эксперт по языку тела Джуди Джеймс раскрыла причину ссоры Кидман и Хайек на модном показе.