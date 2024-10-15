Россиянам назвали размер штрафа за нарушение тишины

Эксперт по ЖКХ Бондарь: штраф за нарушение тишины доходит до 5 тыс. рублей

Сумма штрафа за нарушение тишины в среднем по России варьируется от 500 до 3 тысяч рублей, но при повторном нарушении может доходить и до 5 тысяч рублей. Об этом заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с РИА Новости.

«Нельзя обойти стороной и тему шумового загрязнения. Хотя конкретные штрафы за нарушение тишины устанавливаются на региональном уровне,при повторных нарушениях сумма может возрасти до 5 тысяч рублей», — подчеркнул специалист.

Помимо этого, Бондарь напомнил, что в РФ действуют штрафы за захламление мест общего пользования в многоквартирных домах. Они также устанавливаются на основании местных законов, диапазон может составлять от тысячи до 5 тысяч рублей.

«Важно отметить, что все эти штрафы могут показаться незначительными на первый взгляд. Однако их совокупность, особенно при систематических нарушениях, может серьезно ударить по бюджету», — объяснил эксперт по ЖКХ. Он добавил, что неоплата штрафов вовремя также ведет к определенным санкциям, в том числе и к запрету на выезд граждан за границу.

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