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06:06, 15 октября 2024Россия

Россиянам назвали размер штрафа за нарушение тишины

Эксперт по ЖКХ Бондарь: штраф за нарушение тишины доходит до 5 тыс. рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сумма штрафа за нарушение тишины в среднем по России варьируется от 500 до 3 тысяч рублей, но при повторном нарушении может доходить и до 5 тысяч рублей. Об этом заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с РИА Новости.

«Нельзя обойти стороной и тему шумового загрязнения. Хотя конкретные штрафы за нарушение тишины устанавливаются на региональном уровне,при повторных нарушениях сумма может возрасти до 5 тысяч рублей», — подчеркнул специалист.

Помимо этого, Бондарь напомнил, что в РФ действуют штрафы за захламление мест общего пользования в многоквартирных домах. Они также устанавливаются на основании местных законов, диапазон может составлять от тысячи до 5 тысяч рублей.

«Важно отметить, что все эти штрафы могут показаться незначительными на первый взгляд. Однако их совокупность, особенно при систематических нарушениях, может серьезно ударить по бюджету», — объяснил эксперт по ЖКХ. Он добавил, что неоплата штрафов вовремя также ведет к определенным санкциям, в том числе и к запрету на выезд граждан за границу.

Ранее стало известно об ужесточении наказания за сокрытие автомобильных номеров. Лишение прав на срок до 1,5 лет теперь грозит только за использование специальных приспособлений, позволяющих скрыть номер, уточнил автоэксперт Петр Шкуматов.

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      Александра Синицына
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