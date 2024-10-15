Россиянку чуть не придавило упавшей от ветра остановкой

В Благовещенске автобусная остановка упала от ветра и чуть не придавила женщину

В центре Благовещенска автобусная остановка упала, чуть не придавив женщину. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

На опубликованных кадрах видно, что на остановке стоит одна женщина. Когда конструкция начинает падать, жительница города отбегает на проезжую часть. Сообщается, что павильон на пересечении улиц Горького и Комсомольской не выдержал порыва ветра.

Ранее в школе №3 города Суровикино Волгоградской области штукатурка с потолка рухнула на голову восьмиклассницы. Директор школы Татьяна Кусмарцева пояснила, что причиной случившегося стали старые перекрытия на первом этаже. По ее словам, ребенок не пострадал. «Небольшая часть штукатурки обрушилась и задела девочку. Она не сильно пострадала, уходила в сознании и на своих ногах», — уточнила глава образовательной организации.