Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:58, 15 октября 2024Экономика

Россиянку чуть не придавило упавшей от ветра остановкой

В Благовещенске автобусная остановка упала от ветра и чуть не придавила женщину

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

В центре Благовещенска автобусная остановка упала, чуть не придавив женщину. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

На опубликованных кадрах видно, что на остановке стоит одна женщина. Когда конструкция начинает падать, жительница города отбегает на проезжую часть. Сообщается, что павильон на пересечении улиц Горького и Комсомольской не выдержал порыва ветра.

Ранее в школе №3 города Суровикино Волгоградской области штукатурка с потолка рухнула на голову восьмиклассницы. Директор школы Татьяна Кусмарцева пояснила, что причиной случившегося стали старые перекрытия на первом этаже. По ее словам, ребенок не пострадал. «Небольшая часть штукатурки обрушилась и задела девочку. Она не сильно пострадала, уходила в сознании и на своих ногах», — уточнила глава образовательной организации.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      «Гнусные комментарии». Везшие гуманитарную помощь в зону СВО волонтеры заявили об унижениях на КПП в Крыму

      Зюганов рассказал о встрече с вернувшимся из Ашхабада Путиным

      В Кремле прокомментировали пункт о военной помощи в договоре России и КНДР

      Подполье сообщило о попадании зенитной ракетой ВСУ по рынку в Николаеве

      Раскрыты новые подробности о поисках дрейфовавшей 67 дней в море лодке с россиянами

      Власти увеличили квоту на вывоз удобрений из России

      В Кремле высказали позицию об «изоляции» России

      В НХЛ объяснили отказ российского голкипера от рекордного контракта

      В Госдуме отреагировали на отставку главы Олимпийского комитета России

      Мать бойца СВО девять месяцев не могла получить выплату за не вернувшегося из боя сына

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше