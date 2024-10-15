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13:49, 15 октября 2024Моя страна

Российский студент полез в обрыв и вытащил редчайшего карпа

Студент поймал под Волгоградом трофейного карпа весом более 16 кг

Фото: Harrison Hargrave / Unsplash

17-летний студент Трофим Потапов поймал под Волгоградом редчайшего зеркального карпа весом свыше 16 килограммов. Об этом сообщает «Волгоград онлайн».

По его словам, он боролся с рыбой около 40 минут и даже полез за ней в обрыв, пока друг держал его за ноги. Потапов рассказал, что увлекается рыбалкой с семи лет, а в этот раз отправился с другом на Арчеду ловить щуку.

«Пошел на рыбалку на нашу речку Арчеду в городе Фролово с другом за щукой. Пришли на место, сделал три заброса, на четвертый заброс клюнула рыба. Думал, что щука, а это оказался карп зеркальный», — рассказал он.

Родители студента увлекаются рыбалкой, по их словам, улов сына их очень удивил. «Муж давно хотел поймать карпа трофейного, цель у него была. А тут сын поймал на 16 килограммов. Для мужа это шок. Говорит, что нет ему смысла теперь на рыбалку ходить», — поделилась мать Потапова.

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