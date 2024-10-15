Минобороны: снайперы ВС России сорвали ротацию ВСУ на покровском направлении

Российские снайперы сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на покровском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Снайперы горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" скрытно уничтожили наблюдателей противника и сорвали ротацию живой силы на боевых позициях», — говорится в публикации.

Отмечается, что операция была направлена на поддержку штурмовых действий российских войск на направлении.

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что следующей крупной целью Российской армии после взятия Угледара станет Покровск. По его словам, ВСУ лишились одного из важнейших и мощнейших укрепрайонов, «на котором замыкалось все».