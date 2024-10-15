Стилист высмеял образ Селены Гомес на показе фильме фразой «эффект сбежавшего теста»

Стилист Грачев заявил, что платье на Селене Гомес на BFI смотрелось неудачно

Российский стилист Даниил Грачев высмеял образ американской певицы и актрисы Селены Гомес на показе фильма «Эмилия Перес», организованном в рамках кинофестиваля BFI. Он оценил ее наряд фразой «эффект сбежавшего теста». Соответствующий комментарий появился в его Telegram-канале.

Известно, что 32-летняя знаменитость посетила мероприятие в красном платье люксового бренда Oscar de la Renta, оформленном небрежным бантом на талии. По мнению модного эксперта, оно смотрится на Гомес неудачно из-за жировых складок в районе подмышек.

«Неужели бренд такого масштаба не может нормально сшить лиф и "посадить" его на фигуру? Неужели у Селены Гомес и ее команды украли зрение и она не видит этот "эффект сбежавшего теста"?» — задался вопросом специалист.

Также стилист уточнил, что звезда обладает прекрасной внешностью и можно с легкостью подобрать для нее отличный наряд.

В июле прошлого года Даниил Грачев поднял на смех образ британской певицы Дуа Липы на премьере фильма «Барби».