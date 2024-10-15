Супруги нашли потерянное 10 лет назад обручальное кольцо благодаря урагану

В США ураган вернул супругам обручальное кольцо, потерянное 10 лет назад

Житель штата Флорида, США, благодаря урагану «Милтон» вернул себе обручальное кольцо, которое потерял 10 лет назад. Об этом сообщает Fox News.

Лаура и Бэзил Йорио покинули свой дом на время стихийного бедствия и вернулись лишь спустя несколько дней. После приезда Лаура вышла с собакой на задний двор, чтобы оценить причиненный ураганом ущерб. Тогда она и заметила на земле что-то блестящее.

Сначала, как рассказывает женщина, ей показалось, что она увидела кольцо от ключей. Однако, рассмотрев вещицу поближе, Лаура поняла, что нашла обручальное кольцо, которое муж потерял во время строительных работ. Супруги несколько лет пытались его найти, но безрезультатно.

Женщина предположила, что проливные дожди размыли почву, и украшение показалось на поверхности. Она отметила, что они с мужем рады находке, но осознают, что для многих людей ураган «Милтон» стал трагедией. «Я чувствую себя почти виноватой, ощущая себя счастливой из-за всего этого», — призналась женщина.

Ранее сообщалось, что в американском штате Кентукки обручальное кольцо, потерянное 61 год назад, нашли рядом с могилой его владельца под деревом. Он посадил его с женой после медового месяца в честь их любви.