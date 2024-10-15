В Германии заявили о готовности передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. В России ей напомнили об опыте Гитлера

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц предложил передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил о готовности передать Украине авиационные крылатые ракеты большой дальности Taurus. В ответ председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил ему о судьбе гитлеровской Германии.

Сенатор предположил, что при выдвижении подобного предложения глава партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) забыл опыт фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.

Надо бы помнить, что в итоге стало с Германией, когда она напала на Россию. Это очень полезно, особенно для политика, претендующего на власть: помогает вправить мозги Алексей Пушков сенатор

Пушков также предложил кандидату в канцлеры ФРГ еще раз подумать, точно ли Соединенные Штаты придут на помощь Германии, если ее ракеты обрушатся на Россию. «Мерц в этом уверен на все 100 процентов? Или у него не хватает воображения представить себе другой сценарий, при котором США благоразумно предпочтут остаться в стороне?» — поинтересовался сенатор, подчеркнув, что политику нельзя строить на предположениях и заверениях.

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Мерц назвал условие для передачи ракет Taurus Киеву

Кандидат в канцлеры Германии на федеральных выборах 2025 года заявил, что будет готов передать Киеву ракеты Taurus, если Россия не перестанет наносить удары по территории Украины.

Я бы сказал [президенту РФ Владимиру] Путину: если бомбардировки не прекратятся, то первым шагом будет снятие ограничений по дальности. А вторым шагом будет доставка Taurus Фридрих Мерц кандидат в канцлеры Германии

Политик добавил, что у действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца, который отказался от передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) Taurus, отсутствует стратегическое видение. По его словам, правительство сообщает президенту России все подробности и публично спорит о своих позициях и дальнейших шагах.

Глава МИД Германии Анналена Бербок также поддерживает поставки Киеву данного вооружения.

«Наша страна является демократией, и пока у нас нет единства в коалиции по вопросу поставок Taurus для ударов ВСУ вглубь России. (...) Однако очевидно: лично я поддерживаю отправку такого оружия Киеву», — отметила глава немецкой дипломатии.

В Германии заявили, что Украина никогда не сможет победить Россию

В конце сентября Фридрих Мерц заявил, что Украина никогда не сможет победить Россию. По его словам, такое требование не ставилось. «Но для меня победа означает, что она должна восстановить суверенитет над своей территорией», — добавил политик.

Мерц отметил, что Германия должна сделать все, чтобы Россия посчитала продолжение боевых действий безнадежной затеей, но признал, что Берлин далек от этого.

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Кандидат в канцлеры ФРГ также обвинил Запад в том, что он в целом не помог Украине достаточно быстро и эффективно после начала специальной военной операции (СВО).

«Риск именно этого [поражения Украины] возрастает. Я смотрю на события в Украине с растущей обеспокоенностью», — добавил политик. Он подчеркнул, что Россия наращивает вооружения гораздо больше, чем используется сейчас на фронте.

