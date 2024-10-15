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14:04, 15 октября 2024Россия

В Минобороны раскрыли детали боев под Суджей

Миноброны: за сутки отражены восемь контратак ВСУ под Суджей
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

За сутки российские военные отразили восемь контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Суджей. Детали боев в Курской области раскрыли в Минобороны (МО).

«Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий», — отметили в оборонном ведомстве.

По данным МО, украинские формирования пытались прорваться в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка и Русская Конопелька в Суджанском районе. В результате ВСУ потеряли до 90 солдат, бронетранспортер «Stryker» и два автомобиля, уточнили в министерстве.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся с 6 августа. С 10 сентября Российская армия ведет масштабное контрнаступление в приграничном регионе.

Ранее в Минобороны назвали общие потери ВСУ в Курской области за сутки. В частности, российским военным удалось уничтожить боевую бронированную машину, три миномета, два автомобиля и реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» противника.

Российский генерал, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Соловьев Live» обозначил задачу российских военных в Судже Курской области и раскрыл план освобождения города. По его словам, необходимости штурмовать каждый дом в городе нет.

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      Елена Торубарова
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