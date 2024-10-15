В российском городе 17-летняя девушка впала в кому после ДТП

17-летняя девушка впала в кому после ДТП на Дворцовой набережной в Петербурге

17-летняя девушка впала в кому после ДТП на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге. Об этом пишет 78.ru.

По данным российского издания, гражданка Киргизии бежала по пешеходному переходу. Внезапно на нее наехал автомобиль марки Skoda.

От удара девушку подбросило в воздух, она несколько раз перевернулась и рухнула на асфальт. Сам водитель остановился.

Пострадавшую отвезли в больницу с многочисленными травмами, среди которых — черепно-мозговая травма и перелом основания черепа. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что в районе Южное Бутово в Москве школьники угнали автомобиль каршеринга и попали в аварию. Одному из подростков не удалось выжить.