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17:08, 15 октября 2024Россия

В российском городе 17-летняя девушка впала в кому после ДТП

17-летняя девушка впала в кому после ДТП на Дворцовой набережной в Петербурге

Фото: Станислав Трифонов / РИА Новости

17-летняя девушка впала в кому после ДТП на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге. Об этом пишет 78.ru.

По данным российского издания, гражданка Киргизии бежала по пешеходному переходу. Внезапно на нее наехал автомобиль марки Skoda.

От удара девушку подбросило в воздух, она несколько раз перевернулась и рухнула на асфальт. Сам водитель остановился.

Пострадавшую отвезли в больницу с многочисленными травмами, среди которых — черепно-мозговая травма и перелом основания черепа. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что в районе Южное Бутово в Москве школьники угнали автомобиль каршеринга и попали в аварию. Одному из подростков не удалось выжить.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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