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21:28, 15 октября 2024Путешествия

В Турции сократят число отелей «все включено» из-за недоеденной еды

В Турции сократят число отелей «все включено» из-за недоеденной еды на миллиарды

Фото: Pixabay

В Турции вновь решили сократить число отелей по системе «все включено» из-за недоеденной еды на 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как рассказал представитель Ассоциации молодых бизнесменов Анкары Мустафа Коркутата, ежедневно выбрасывается от 200 до 400 грамм еды после каждого туриста. Таким образом, пищевые отходы в таких отелях в год обходятся в 1,5 миллиарда долларов. Поэтому число отелей, где применяется система «все включено», будет сокращено.

Среди возможных вариантов отказа также обсуждается сокращение размеров тарелок. Представители отелей также предложили, чтобы турист платил только за то, что действительно ест. Таким образом, это будет честнее для клиентов и экономнее для отелей.

Ранее координатор по СНГ компании Pegas Touristik Орхан Санджар заявил, что турецкие отели, работающие по системе «все включено», не собираются вводить ограничения употребления алкогольных напитков. По его словам, в Турции не хотят идти по пути ряда испанских курортов, где запретили употреблять алкоголь.

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      Марина Совина
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