19-летний российский новичок клуба НХЛ забросил первые шайбы за команду

Российский новичок «Филадельфии» Матвей Мичков забросил первые шайбы в НХЛ

Российский новичок «Филадельфии Флайерс» Матвей Мичков забросил первые шайбы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

19-летний форвард отметился дублем в выездной встрече регулярного чемпионата против «Эдмонтон Ойлерс». Встреча прошла в ночь на среду, 16 октября, и завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

Мичков пополнил состав «Флайерс» в июне 2024 года. За год до этого клуб выбрал россиянина под седьмым номером первого раунда драфта НХЛ.

Мичков в нынешнем сезоне провел три матча в регулярном чемпионате. До встречи с «Ойлерс» он отметился одной результативной передачей.