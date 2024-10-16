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09:25, 16 октября 2024Спорт

19-летний российский новичок клуба НХЛ забросил первые шайбы за команду

Российский новичок «Филадельфии» Матвей Мичков забросил первые шайбы в НХЛ

Фото: Sergei Belski / Imagn Images / Reuters

Российский новичок «Филадельфии Флайерс» Матвей Мичков забросил первые шайбы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

19-летний форвард отметился дублем в выездной встрече регулярного чемпионата против «Эдмонтон Ойлерс». Встреча прошла в ночь на среду, 16 октября, и завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

Мичков пополнил состав «Флайерс» в июне 2024 года. За год до этого клуб выбрал россиянина под седьмым номером первого раунда драфта НХЛ.

Мичков в нынешнем сезоне провел три матча в регулярном чемпионате. До встречи с «Ойлерс» он отметился одной результативной передачей.

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      Алексей Гусев
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