45-летний россиянин частично признал вину в расправе над внуком

В Свердловской области дед частично признал вину в убийстве малолетнего внука

В Свердловской области 45-летний житель частично признал вину в расправе над малолетним внуком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, ночью 16 октября мужчина из личной неприязни причинил повреждения младенцу, он не выжил. Решается вопрос об аресте обвиняемого. Ему вменяется пункт «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») УК РФ. В отношении мужчины планируют провести судебную психиатрическую экспертизу.

Как «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе свердловского главка МВД, задержанный был ранее судим. В последний раз он освободился из колонии в 2019 году.

Ранее сообщалось, что мужчина мог расправиться с ребенком из-за его громкого плача. Его задержали по горячим следам. Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.