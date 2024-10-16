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00:15, 16 октября 2024Мир

Американская армия использовала российский вертолет на учениях

РИА Новости: армия США использовала российский вертолет Ми-17 на учениях

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Вертолет Ми-17 российского производства использовался на учениях американской армии, сообщили РИА Новости в командовании специальных операций армии США.

Там подчеркнули, что речь идет «просто об учениях». В командовании отказались раскрыть, почему использовался именно российский вертолет, сославшись на интересы безопасности.

В начале октября вертолет Ми-17 заметили в аэропорту Южной Каролины, где он останавливался для быстрой дозаправки.

До этого в сентябре появились сообщения, что украинскую модификацию советского танка Т-72 заметили в ходе учений армии США.

Машину применили специалисты 203-го батальона военной разведки армии США. Маневры с имитацией техники и тактики стали частью учений Northern Strike, которые направлены на повышение квалификации бойцов для ведения крупномасштабных боевых действий.

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      Сергей Грехов
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