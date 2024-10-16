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19:46, 16 октября 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев посетил «самую развратную улицу» Таиланда и поделился впечатлениями

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев слетал в Таиланд и поделился впечатлениями от Уокинг-стрит, которую часто называют самой развратной улицей Паттайи. Об этом он рассказал в выпуске обзора новостей, который доступен во «ВКонтакте».

Блогер назвал «совершенно потрясающими» эмоции от посещения Уокинг-стрит. В частности, Лебедева впечатлило количество женщин, предлагающих секс-услуги.

«Непонятно, откуда такое количество предложения, непонятно, где взять столько спроса. Такое ощущение, что девушки добиваются какого-то результата, может быть, раз в месяц. (...) Там просто переизбыток женского тела, которое абсолютно легкодоступно», — заявил он. Лебедев также указал, что посетил эту улицу «исключительно с этнографическими экспедициями» и не воспользовался предлагаемыми услугами.

Ранее блогер раскритиковал аэропорты в Великобритании. Лебедев назвал их сараями и заявил, что аэропорт в Новосибирске лучше, чем в британских городах.

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      Олег Давыдов
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