Акции самой дорогой технологической компании Европы рухнули

Нидерландская ASML потеряла €60 миллиардов капитализации из-за нового прогноза

Немецкая SAP вернула себе статус самой дорогой технологической компании Европы после того, как акции лидирующего с 2020 года нидерландского производителя литографического оборудования для микроэлектронной промышленности ASML рухнули более чем на 16 процентов за один день. Об этом пишет Bloomberg.

За одну торговую сессию ASML потерял более 60 миллиардов евро капитализации, что стало одним из крупнейших однодневных обвалов стоимости в Европе и самым масштабным за последние 26 лет.

Поводом для столь резкой негативной динамики стал обновленный прогноз компании, шокировавший инвесторов. Производитель сообщил, что строительство заводов по производству микросхем задерживается, а объем заказов, полученных в третьем квартале, оказался в два раза меньшим, чем ожидали аналитики.

Между тем капитализация SAP с начала года выросла более чем в полтора раза. Компания получила резкий рост доходов от облачных вычислений, который в том числе связан с растущим спросом на приложения искусственного интеллекта. С марта этого года IT-гигант прекратил доступ к облачным услугам для россиян.