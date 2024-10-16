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05:10, 16 октября 2024Мир

Во Франции завели дело на подозреваемого в подготовке беспорядков россиянина

Прокуратура Парижа: задержанному во Франции гражданину РФ грозит 30 лет тюрьмы

Фото: Luc Nobout / Global Look Press

На россиянина Кирилла Грязнова, задержанного в июле во Франции, заведено дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством для организации беспорядков. Об этом пишет РИА Новости
со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Как отметили в ведомстве, гражданину РФ грозит 30 лет тюрьмы. У мужчины на дому был проведен обыск. «Обнаруженные в ходе него элементы позволяют полагать, что он имел намерение организовать инциденты, способные вызвать дестабилизацию во время Олимпийских игр», — говорится в материале.

Ранее французский суд арестовал имущество двух российских бизнесменов на сумму свыше 70 миллионов евро в ходе расследования дела о возможном отмывании денег.

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      Марина Совина
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