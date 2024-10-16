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14:57, 16 октября 2024Экономика

Борющаяся с дефицитом бюджета европейская страна повысит налог на криптовалюту

Bloomberg: Италия поднимет налог на прирост капитала в биткоинах с 26 до 42 %

Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Италия в рамках усилий по финансированию дорогостоящих предвыборных обещаний, сопряженных с борьбой за сокращение бюджетного дефицита, планирует поднять налог на прирост капитала в криптовалюте с 26 до 42 процентов. Об этом пишет Bloomberg.

По словам замминистра финансов Маурицио Лео, правительство страны решило пойти на такой шаг с учетом того, что «феномен (биткоина — прим. «Ленты.ру») распространяется».

В материале отмечается, что прежние попытки властей других государств обложить налогом эту сферу иногда приводили к обратным результатам. Так, Индия «ввела обременительные сборы за цифровые активы только для того, чтобы увидеть, как объемы торговли сокращаются, поскольку местные инвесторы переходят в офшоры», указало агентство.

Ситуацию в третьей по величине (после Германии и Франции) экономике еврозоны сейчас трудно назвать хорошей. Внешний долг Италии является одним из самых высоких среди стран — участниц Евросоюза. В 2023-м он превысил 2,8 триллиона евро, а в текущем приблизился к отметке в 3 триллиона. При этом Риму уже несколько лет не удается сократить соотношение между долгом и ВВП, которое составляет порядка 140 процентов.

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      Дмитрий Воронин
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