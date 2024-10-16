Обновление Windows 11 сломало интернет

Обновление Windows 11 отключило интернет у пользователей ПК

После установки обновления 24H2 для Windows 11 у ряда пользователей отключился интернет. На это обратило внимание издание Windows Report.

Публикации с жалобами владельцев ПК появились на форуме Microsoft. Судя по всему, проблема связана с обновлением 24H2. Во многих случаях после установки апдейта на компьютере сбрасывается подключение к интернету — причем, как через проводной интерфейс, так и по Wi-Fi.

«Когда я впервые вошел в систему, у меня не было интернета ни по WiFi, ни по Ethernet», — отметил один из пользователей. «Настройка статического IP ничего не дает, потому что беспроводное соединение не подключается. Это довольно ужасная проблема, которую Microsoft нам обеспечила», — заметил еще один из пользователей сломанного компьютера.

Microsoft пока не отреагировала на проблему. В качестве временной меры для исправления ошибки журналисты Windows Report предложили обновить сетевые драйверы. Если проблема с подключением останется актуальной, то можно попробовать откатиться с 24H2 на версию 23H2.

«Некоторые пользователи сообщили, что откат на предыдущую версию ОС в их случае невозможен или он не решает проблему, но большинство затронутых пользователей заявили, что это сработало, поэтому попробовать стоит», — подытожили авторы.

В середине октября Microsoft признала ошибку в Windows 11, из-за которой в ОС оказались неудаляемые системные файлы. Ранее пользователи пожаловались, что нашли в системе около девяти гигабайт мусорных файлов.