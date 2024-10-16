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07:15, 16 октября 2024Ценности

Дочь популярной телеведущей снялась обнаженной и показала фото фанатам

Фото: @ameliagray

Американская модель Амелия Грей Хэмлин снялась обнаженной и показала фото фанатам. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,6 миллиона подписчиков.

Дочь известной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина предстала на размещенном снимке, стоя у озера спиной к камере. При этом на голом теле оказались капли воды.

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В то же время 23-летняя манекенщица продемонстрировала селфи, где позировала топлес, приспустив розовые пижамные штаны и трусы.

Ранее в октябре 20-летняя дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя модель Дева Кассель снялась в откровенном наряде для журнала Madame.

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      Карина Черных
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