Дочь популярной телеведущей снялась обнаженной и показала фото фанатам

Американская модель Амелия Грей Хэмлин снялась обнаженной и показала фото фанатам. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,6 миллиона подписчиков.

Дочь известной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина предстала на размещенном снимке, стоя у озера спиной к камере. При этом на голом теле оказались капли воды.

В то же время 23-летняя манекенщица продемонстрировала селфи, где позировала топлес, приспустив розовые пижамные штаны и трусы.

Ранее в октябре 20-летняя дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя модель Дева Кассель снялась в откровенном наряде для журнала Madame.