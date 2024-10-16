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15:53, 16 октября 2024Россия

Дрейфовавшего 67 дней в Охотском море россиянина преследовали галлюцинации

Mash: дрейфовавший 67 дней в Охотском море Пичугин заявил о галлюцинациях

Кадр: Telegram-канал Mash

Михаил Пичугин, который на протяжении 67 дней дрейфовал в Охотском море, заявил, что на лодке его преследовали слуховые и визуальные галлюцинации. Комментарий россиянина опубликовал Telegram-канал Mash.

Мужчина пояснил, что ему слышались голоса близких и рев моторных лодок. Пичугин подчеркнул, что в числах не терялся, отсчитывал время, проведенное в открытом море, по солнцу.

Рыбаки на траулере «Ангел» обнаружили туриста случайно — луч прожектора упал на него во время осмотра округи. В тот момент потерявший силы Пичугин подумал, что ему вновь все мерещится, однако поднял руку и стал ею махать.

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Ему помогли выбраться на берег и оказали первую помощь.

До этого Пичугин рассказал, что пролетавшие вертолеты не спасли его.

Об исчезновении в открытом море двух мужчин и подростка стало известно в начале августа. Лодку нашли в тысяче километров от города Оха, откуда россияне начинали свой маршрут. Выжить удалось только Михаилу Пичугину. Россиянин похудел на 50 килограммов. Врачи после осмотра сочли его состояние удовлетворительным.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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