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15:42, 16 октября 2024Силовые структуры

Двоих бойцов «Азова» внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес 2 бойцов «Азова» в список террористов и экстремистов

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Росфинмониторинг внес двоих членов бригады «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Речь идет об Александре Педасюке и Сергее Завгороднем (признаны террористами и экстремистами и запрещены в России). Первый родился 24 декабря 1999 года в Сумской области, а второй — 12 июля 1976 года в Херсонской области.

Ранее Росфинмониторинг внес в этот список татарскую народную партию «Возрождение» (признана экстремистской и запрещена в России).

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