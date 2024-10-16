Двоих бойцов «Азова» внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес 2 бойцов «Азова» в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес двоих членов бригады «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Речь идет об Александре Педасюке и Сергее Завгороднем (признаны террористами и экстремистами и запрещены в России). Первый родился 24 декабря 1999 года в Сумской области, а второй — 12 июля 1976 года в Херсонской области.

Ранее Росфинмониторинг внес в этот список татарскую народную партию «Возрождение» (признана экстремистской и запрещена в России).