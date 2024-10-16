Илона Маска обвинили в плагиате

Режиссер Пройас обвинил Маска в плагиате прототипов из фильма «Я, робот»

Режиссер фильма «Я, робот» («I,Robot», 2004) Алекс Пройас в соцсети X обвинил американского изобретателя и бизнесмена Илона Маска в плагиате.

Он сравнил образы робота Optimus из киноленты и беспилотных транспортных средств Cybercab и Robovan, разработанных принадлежащей Маску компанией Tesla.

«Эй, Илон, можешь вернуть мне мой дизайн, пожалуйста?» — написал Пройас.

В начале октября Илон Маск представил беспилотное роботакси Cybercab на мероприятии «Мы, робот», его название созвучно с названием фильма Пройаса. Изобретатель рассказал, что у новых автомобилей нет ни педалей, ни руля, а в будущем ездить на них будет в десять раз легче, чем на машине.

