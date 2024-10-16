Премьер Грузии описал «тяжелейшую реальность» для Украины

«Взгляд»: премьер Грузии Кобахидзе описал «тяжелейшую реальность» для Украины

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе описал «тяжелейшую реальность» для Украины. Об этом пишет газета «Взгляд».

По словам главы кабмина, фотографии последствий конфликта на Украине на рекламных щитах его партии «Грузинская мечта» является демонстрацией общественности «голой правды о происходящем». Кобахидзе добавил, что оппозиция в лице нынешнего президента страны Саломе Зурабишвили и партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» желает повторения украинского сценария.