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12:58, 16 октября 2024Бывший СССР

Премьер Грузии описал «тяжелейшую реальность» для Украины

«Взгляд»: премьер Грузии Кобахидзе описал «тяжелейшую реальность» для Украины

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе описал «тяжелейшую реальность» для Украины. Об этом пишет газета «Взгляд».

По словам главы кабмина, фотографии последствий конфликта на Украине на рекламных щитах его партии «Грузинская мечта» является демонстрацией общественности «голой правды о происходящем». Кобахидзе добавил, что оппозиция в лице нынешнего президента страны Саломе Зурабишвили и партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» желает повторения украинского сценария.

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      Сергей Болиев
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