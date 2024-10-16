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05:01, 16 октября 2024Из жизни

Коровы затоптали женщину

В Великобритании женщину затоптали коровы

Фото: Jenny Hill / Unsplash

В Великобритании женщину, выгуливавшую собаку, затоптали коровы. Об этом пишет BBC News.

29-летняя Ребекка Моррис из Литтлхорпа, графство Лестершир, гуляла со своей чихуахуа Зиро вечером 9 июля 2022 года. В какой-то момент она прислала родным фото с коровами, которое подписала одним словом: «коровки». После этого Моррис перестала отвечать на сообщения. Родные заподозрили, что на нее мог кто-то напасть. Они отправились на поиски, ориентируясь на пейзаж со снимка.

Моррис нашел фермер Гай Хаттон, она лежала на земле без сознания. Хотя Хаттон и другие прибывшие к месту происшествия люди попытались оказать женщине первую помощь, спасти ее не удалось. Впоследствии патологоанатом обнаружил у нее на теле следы копыт. По всей видимости, одна или несколько коров восприняли фотографировавшую их Моррис как угрозу и затоптали ее. Официальной причиной смерти признали внутреннее кровотечение в области печени.

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Семья Моррис в течение длительного времени подозревала, что в смерти женщины может быть замешан другой человек. Однако результаты экспертизы и выводы суда опровергли эту версию.

Ранее в Индии мужчина стал жертвой дикого слона. Около половины восьмого утра 30-летний местный житель по имени Деварадж вышел на улицу из дома, чтобы справить нужду. В этот момент животное, направляющееся к лесу, бросилось на него и затоптало.

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      Антонина Черташ
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