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16:59, 19 сентября 2024Из жизни

Справлявшего нужду мужчину затоптал слон

Дикий слон затоптал мужчину из Индии, когда он справлял нужду

Фото: Birger Strahl / Unsplash

В Индии мужчина стал жертвой дикого слона. Об этом пишет The Hindu.

В ночь на пятницу, 13 сентября, дикий слон вошел в поселок Аттукал в округе Коимбатур, штат Тамилнад, и стал бродить по полям, нанося ущерб посевам. Около половины восьмого утра 30-летний местный житель по имени Деварадж вышел на улицу из прилегающего к лесу дома, чтобы справить нужду. В этот момент животное, направляющееся к лесу, бросилось на него и затоптало.

Местные жители оповестили о произошедшем сотрудников Лесного департамента, которые поспешили на место и перевезли тело в больницу для проведения вскрытия. Жители деревень Аттукал и Кемпанур давно жаловались на появление диких слонов ночью и рано утром. После произошедшего со справлявшим нужду мужчиной, который никак не провоцировал животное, они организовали блокаду дороги, пытаясь заставить сотрудников Лесного департамента принять меры.

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      Антонина Черташ
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