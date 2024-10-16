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09:46, 16 октября 2024Путешествия

Крупную европейскую авиакомпанию оштрафовали на рекордную сумму за дискриминацию евреев

NBC News: Lufthansa оштрафовали на 4 миллиона долларов за дискриминацию евреев

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / Globallookpress.com

Министерство транспорта США оштрафовало крупную европейскую авиакомпанию Lufthansa на четыре миллиона долларов за дискриминацию пассажиров еврейской национальности. Об этом сообщает NBC News.

Уточняется, что эта сумма является рекордной в истории американского ведомства. Согласно данным расследования, европейский перевозчик запретил 128 пассажирам в традиционной ортодоксальной иудейской одежде сесть на стыковочный рейс в Германии из Нью-Йорка в Будапешт. Инцидент произошел в мае 2022 года.

При этом уточняется, что представители Lufthansa отнеслись к указанным путешественникам так, будто они одна группа, хотя большинство из них не были даже знакомы. В авиакомпании объяснили, что пассажиры, не допущенные до рейса, якобы нарушали масочный режим, действовавший на тот момент.

Ранее канадская плюс-сайз-модель и блогерша обвинила авиакомпании в дискриминации полных людей и заявила, что ей некомфортно путешествовать. По словам Элис Гилби, ей приходится носить с собой удлинитель ремня безопасности, поскольку в самолетах они не рассчитаны на полных людей.

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      Марк Успенский
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