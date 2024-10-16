Крупную европейскую авиакомпанию оштрафовали на рекордную сумму за дискриминацию евреев

Министерство транспорта США оштрафовало крупную европейскую авиакомпанию Lufthansa на четыре миллиона долларов за дискриминацию пассажиров еврейской национальности. Об этом сообщает NBC News.
Уточняется, что эта сумма является рекордной в истории американского ведомства. Согласно данным расследования, европейский перевозчик запретил 128 пассажирам в традиционной ортодоксальной иудейской одежде сесть на стыковочный рейс в Германии из Нью-Йорка в Будапешт. Инцидент произошел в мае 2022 года.
При этом уточняется, что представители Lufthansa отнеслись к указанным путешественникам так, будто они одна группа, хотя большинство из них не были даже знакомы. В авиакомпании объяснили, что пассажиры, не допущенные до рейса, якобы нарушали масочный режим, действовавший на тот момент.
Ранее канадская плюс-сайз-модель и блогерша обвинила авиакомпании в дискриминации полных людей и заявила, что ей некомфортно путешествовать. По словам Элис Гилби, ей приходится носить с собой удлинитель ремня безопасности, поскольку в самолетах они не рассчитаны на полных людей.