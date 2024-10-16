Мать не вернувшегося с СВО бойца решила «жить за двоих» и осуществила две мечты сына

Мать не вернувшегося с СВО бойца исполнила две мечты сына после его смерти

В Ростовской области мать не вернувшегося со специальной военной операции (СВО) бойца исполнила две мечты сына после его смерти. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Проживавшая на Западной Украине женщина переехала в Ростовскую область в 2000-х вместе с сыном. Еще в школе мальчик сообщил матери о намерении связать свою жизнь с армией. «Вот я вырасту, стану военным, куплю нам дом и обязательно собаку», — рассказала она.

Все эти годы у женщины и ее ребенка было украинское гражданство. Это не вызывало никаких проблем, рассказала собеседница издания. «Это в Украине – политика ненависти. А здесь, на, Дону, люди нас приняли», — пояснила она.

В возрасте 19 лет сын женщины подписал контракт с Минобороны, а в феврале 2022-го года ушел на СВО, где получил несовместимые с жизнью ранения.

После похорон солдата мать нашла в себе силы продолжать жить — по ее словам, так хотел бы ее сын. «Я решила, что буду жить за двоих. Получила российское гражданство, купила жилье и завела собаку – небольшую, как и хотел Вася», — поделилась она.

Ранее мать другого участника СВО девять месяцев добивалась получения выплаты за орден, к которому представили ее сына. Добиться положенных ей денег россиянке удалось только после запроса, направленного депутатом Госдумы Максимом Ивановым.