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16:40, 16 октября 2024Мир

МИД Польши раскритиковал отказ президента страны от выпускников МГИМО

Глава МИД Польши Сикорский раскритиковал недоверие Дуды выпускникам МГИМО
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский. Фото: Mark Schiefelbein / Pool / Reuters

Отказ президента Польши Анджея Дуды назначать предложенных правительством выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) на должности послов является необоснованным. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает ТАСС.

«Если у президента есть доказательства агентурной деятельности [выпускников МГИМО], пусть их представит», — подчеркнул глава МИД Польши. По его мнению, заявление Дуды является попыткой обвинить дипломатов в шпионаже в пользу России.

Сикорский раскритиковал недоверие президента страны к дипломатам с образованием МГИМО в ходе выступления на заседании сейма Польши. Министр отметил, что уволенные предыдущим правительством выпускники МГИМО смогли признать решение неконституционным в суде.

Ранее Дуда отказался назначать предложенных правительством выпускников МГИМО на должности послов. По словам политика, образовательное учреждение «пронизано российскими спецслужбами».

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      Виктория Кондратьева
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