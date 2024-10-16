Минобороны заявило о ракетном ударе по бронетанковому заводу на Украине

МО: Россия ударила пятью ракетами по цехам бронетанкового завода в Николаеве

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар по цехам бронетанкового завода в Николаеве. Об этом заявили Минобороны России, передает ТАСС.

Удар наносился пятью ракетами. Российской армии удалось поразить пять промышленных зданий предприятия и уничтожить 10 единиц бронированной техники, в том числе шесть танков.

«Производство и ремонт бронетанковой техники на заводе остановлены», — отчитались в Минобороны. Других подробностей там не привели.

Ранее в сети появились кадры ударов по бронетанковому заводу. Тогда уточнялось, что пораженное Россией предприятие участвует в ремонте, техническом обслуживании, переоборудовании и модернизации бронетанковой и автомобильной техники.