Мужчине вернули украденный 10 лет назад семейный альбом с помощью одной подписи к фото

В США нашли владельца старого альбома с помощью одной подписи к фото

В США журналисты вернули мужчине старый семейный альбом, украденный со склада его матери 10 лет назад. Об этом сообщает издание Alaska News Source.

Поиски владельца альбома начались с того, что некая Кристин Отутоа посетила комиссионный магазин. Там она и нашла этот предмет и купила за четыре доллара (388 рублей). Дома Отутоа рассмотрела покупку и обнаружила, что в ней сохранились «бесценные воспоминания», в том числе свадебные фотографии 1960-х годов. По словам женщины, она не знала, специально ли владельцы избавились от альбома, поэтому решила найти их.

Около года Отутоа тщетно занималась поисками, пока не обратилась за помощью к редакции Alaska News Source. Ее сотрудники изучили альбом и обратили внимание на одну из подписей к фотографии. В ней было имя, с помощью которого журналисты и вышли на владельца предмета — жителя Аляски Аллена Латуска.

Мужчина рассказал, что последний раз видел альбом на складе его матери, до того как его взломали и вынесли из него часть вещей. Он поблагодарил Отутоа за то, что она не выбросила фотографии. «Они бесценны, и я бы с радостью вернул ей четыре доллара», — признался Латуска.

Ранее сообщалось, что женщина из США разглядывала старые фото и обнаружила себя рядом с мужем на снимке из детского сада. Оказалось, что супруги ходили в одну группу яслей в раннем детстве.