На Украине 50 прокуроров купили инвалидность

На Украине поручили расследовать покупку инвалидности 50-ю прокурорами

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин поручил расследовать возможную покупку групп инвалидности прокурорами в Хмельницкой области. Об этом сообщил Офис генпрокурора республики в Telegram.

«В связи с распространением информации о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры генеральный прокурор подписал приказ о проведении служебного расследования», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в рамках расследования проверят не только информацию, касающуюся не только областной прокуратуры, но и других органов. В настоящий момент комиссия уже начала сбор информации и документов для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о задержании помогавшего избежать мобилизации ректора вуза. Отмечается, что он предоставил свои услуги 225 студентам.